Liwest entscheidet sich für IPTV-Lösung von Ocilion

Ocilion wird die Infrastruktur für die IPTV-Lösung des österreichischen Kabelnetzbetreibers Liwest liefern.



Treffen sich zwei Oberösterreicher ... - was wie ein Witz anfängt, stellt sich in Wirklichkeit als Multimedia-Joint-Venture heraus. Der Kabelnetzbetreiber Liwest holt sich für seine IPTV-Lösung die Expertise der Spezialisten von Ocilion ins Haus.