Lösen Smartphones Fotoapparate ab?

Im Urlaub dürfen die Erinnerungsfotos nicht fehlen. Immer mehr Reisende nutzen dafür ihre Smartphone-Kamera. Laufen die Handys den Spiegelreflexkameras und Co. etwa den Rang ab?



68 Prozent der deutschen Urlauber zücken für das Foto auf Reisen ihr Smartphone. Das ergab eine Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Befragt wurden Verbraucher, die älter als 14 Jahre alt sind. Die immer besser werdende Qualität der Mini-Fotoapparate in den handlichen Telefonen nehmen kaum Platz im Gepäck mit.