"Lokalzeit": WDR schickt neue Moderatorinnen ins Rennen

In Aachen und Südwestfalen setzt der WDR neue "Lokalzeit"-Moderatorinnen zu ein. Jessica Bloem und Janine Breuer-Kolo sind die Gesichter bei den Regionalmagazinen.



Ab dem heutigen Montag moderiert Jessica Bloem die "Lokalzeit Aachen". Aber auch andernorts gibt es Veränderungen: Am 1. Februar startet Janine Breuer-Kolo bei der "Lokalzeit Südwestfalen" im WDR Fernsehen.