"Lucha – Underground": Mexikanisches Wrestling auf Tele 5

Wenn amerikanisches Wrestling mit mexikanischem Untergrundflair kombiniert wird und teilweise cineastisch ungesetzt, dann ist das "Lucha – Underground". Das neue Format startet Anfang Mai auf Tele5.



Wer US-amerikanisches Wrestling kennt, weiß, dass es hier nicht unbedingt um den Wettkampf geht. Vielmehr geht es um die Inszenierung und das Erzählen von Geschichten. Gut tritt gegen Böse an. Die Kämpfe sind komplexe Inszenierungen, die vor allem die athletischen Fähigkeiten der Protagonisten unter Beweis stellen. Wer den Kampf gewinnt, entscheidet nicht die sportliche Leistung, sondern die Geschichte zwischen den Gegnern.