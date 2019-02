"M – Eine Stadt sucht einen Mörder" startet demnächst bei TV Now

Nach der Weltpremiere von "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" auf der diesjährigen Berlinale startet die Serie schon bald in Deutschland exklusiv beim RTL-Streamingdienst TV Now.



Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Fritz Lang-Filmklassiker aus dem Jahr 1931 und ist in Wien angesiedelt. In sechs Episoden erzählt Produzent, Autor und Regisseur David Schalko ab dem 23. Februar vorerst ausschließlich im Netz bei TV Now die Geschichte einer Stadt, die sich mit einer Reihe von Kindermorden und deren Auswirkung auf die Gesellschaft auseinandersetzen muss.