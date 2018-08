M-net punktet in Sachen Kundenorientierung

Der "connect Festnetztest 2018" hat den bayerischen Telekommunikationsanbieter ausgezeichnet. M-Net erzielt die Bewertung "sehr gut" für kundenorientiertes Arbeiten.



In den Kategorien Servicemanagement, Service- und Beratungsleistung sowie Servicewirksamkeit kann M-net die Tester von ServiceRating überzeugen. Im "connect Festnetztest 2018" erzielt somit der Glasfaseranbieter aus Bayern die Note "sehr gut".