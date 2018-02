M7 startet neue Plattform Diveo

Diveo bringt die Welten von Satelliten-Empfang und Internetfernsehen zueinander. Die Hybrid-Plattform wurde heute gestartet.



Mit ihrer heute gestarteten hybriden Plattform Diveo will die M7 Group für frischen Wind im deutschen TV-Markt für Satellit-Haushalte sorgen. Mit einer Auswahl von bis zu 70 HD-TV-Sendern in brillanter Bildqualität, dem Zugriff auf rund 30 Mediatheken, einer umfassenden VoD-Bibliothek und vielfältigen digitalen Funktionen wie zeitversetztes Fernsehen und Cloud-Recording in einer Plattform stellt man ein umfangreiches Angebot - jederzeit und überall.



Ermöglicht wird dies durch eigenentwickelte Technologie der M7 Group. Mit der Diveo-TV-App (für iOS- und Android-Betriebssysteme) können Kunden lineare und non-lineare TV-Inhalte auf ihrem HD oder Ultra-HD-Fernsehgerät, auf Endgeräten wie Tablet, Smartphone oder PC im Heimnetzwerk sowie unterwegs über WLAN oder mobiles Internet genießen. Diveo verbindet dabei die Qualitätsvorteile des Satelliten-TV mit den Stärken des Internets.

Der Nutzer kann über die Diveo-TV-App Sendungen aufnehmen, Aufzeichnungen in einer Cloud-Lösung speichern, während eines laufenden Programms neu starten, pausieren, steuern und abrufen sowie auf Mediatheken und eine VoD-Bibliothek zugreifen. Zum Marktstart gibt es Diveo in drei Varianten.



Das "Erlebnis"-Paket für 7,90 Euro monatlich bietet mehr als 50 HD-Sender, die über Satellit empfangen werden. Hierzu gehören die öffentlichrechtlichen HD-Sender sowie die beliebtesten Privatsender, wie etwa die von ProSiebenSat.1 oder der RTL-Senderfamilie. Beim Paket "Entdecker" für 11,90 Euro kommen drei Premium-Sender hinzu. Diese kann der Zuschauer frei aus dem Angebot wählen und auf Wunsch monatlich ändern. Das Paket "Vielfalt" für 16,90 Euro bietet darüber hinaus eine breite Auswahl von mehr als 20 Premium-Sendern, wie z.B. AXN HD, FOX HD, Sony Entertainment TV HD, Universal Channel HD, Syfy HD und Planet HD. In allen drei Paketen sind die Diveo-TV-App und alle beschriebenen Funktionen enthalten.



Empfang über Internet und Satellit



Diveo wird über Astra 19,2° Ost und das Internet verbreitet. Zuschauer benötigen für den Empfang die von M7 entwickelte, hybride Diveo-Box (Kostenpunkt rund 80 Euro), einen Anschluss an die heimische Sat-Anlage sowie einen Internetzugang. Die Diveo-Box wird mit dem mitgelieferten Lan-Kabel mit dem Internet und über die HDMI-Schnittstelle mit dem Fernsehgerät verbunden. Darüber hinaus muss die Diveo-TV-App auf dem mobilen Endgerät installiert werden. Wenigen Formatierungsschritten über die Box und die App machen die Plattform dann startklar.



Alternativ lässt sich Diveo auch über ein CI+Modul für das TV-Gerät nutzen, eine entsprechende Box wird für 50 Euro Aufpreis angeboten. Wichtig ist hierbei: Um die zahlreichen digitalen Funktionen auch auf dem Smart-TV nutzen zu können, benötigt der Kunde die kostenlose Diveo-TV-App. Die erste Diveo-TV-App speziell für Samsung-Geräte wird in Kürze bereitgestellt, Varianten für weitere Hersteller folgen.



Sat-TV-Haushalte können Diveo ab sofort online bestellen und voraussichtlich ab März auch im Handel erwerbern - eine 30-tägige Testphase inklusive. Die Vertragslaufzeit für die Diveo-Pakete beträgt zwölf Monate.