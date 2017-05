MBC startet Arabische TV-Serie über IS

Seit drei Jahren verbreitet die Terrormiliz Islamischer Staat Angst und Schrecken. Jetzt, zu Beginn des Fastenmonats Ramadans und der Zeit hoher Einschaltquoten, bringt ein arabischer Sender eine Serie über das Leben unter dem IS - basierend auf wahren Geschichten.



Sklaverei, Dschihadisten-Sex, Gehirnwäsche bei Kindern und Frauen, Selbstmordanschläge: Der Terror der Terrormiliz Islamischer Staat schockt arabische Länder und die gesamte Welt seit drei Jahren. Ein TV-Sender mit saudischen Eigentümern zeigt nun die erste Serie überhaupt über die sunnitischen Dschihadisten und ihren Alltag anhand von wahren Geschichten. Und das zu einer der besten Einschaltzeiten überhaupt, dem Fastenmonat Ramadan.



Während der Fastenzeit, die am Samstag beginnt, gehen die TV-Zuschauerquoten in der ganzen arabischen Welt für gewöhnlich steil nach oben: Nach dem Fasten vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung versammeln sich Muslime, um zu speisen und ihre Lieblingsdarsteller in teuren Shows zu bewundern. Genau diese Gewohnheit will nun der beliebte Sender MBC mit Hauptsitz in Dubai für den Start einer 30-teiligen Serie über den IS nutzen. Das Drama heißt "Black Crow" (Schwarze Krähen) in Anspielung auf die Vögel, die traditionell als Vorboten von Unglück gelten.



Die Geschichten, die die Serie erzählt, stützen sich auf Berichte von Menschen, die einst unter der Kontrolle der sunnitischen Extremisten gelebt haben oder von ihnen rekrutiert wurden, wie MBC-Direktor Ali Dschaber der Deutschen Presse-Agentur sagt. "Unser Ziel ist es, dieses Thema zu beleuchten, das zu einer täglichen Sorge der Menschen geworden ist und zu zeigen, wie sie davon beeinträchtigt werden."