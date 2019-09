MDR Aktuell befragt die Spitzenkandidaten zur Thüringenwahl

Am 27. Oktober finden die Landtagswahlen in Thüringen statt. Nach Brandenburg und Sachsen wählt dann noch ein drittes neues Bundesland. MDR Aktuell widmet den Spitzenkandidaten künftig die Sonntagvormittage.



MDR Aktuell befragt vor der Landtagswahl die Spitzenkandidaten der wichtigsten Parteien in einem einstündigen Interview. Befragt werden die Vertreter der bereits im Landtag sitzenden Parteien sowie der FDP.