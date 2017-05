MDR: "Der Sound der DDR" – die Geschichte von AMIGA

AMIGA war das Plattenlabel der DDR und Grundlage für den Ostrock. Zum 70. Geburtstag des Labels sendet der MDR am Montag eine zweistündige Doku mit Geschichten, Anekdoten und Interviews rund um AMIGA und die Pop-Musikgeschichte der DDR.



Nein, es geht bei AMIGA nicht um den bekannten Computer aus den 1980ern. Hinter den fünf Großbuchstaben verbirgt sich das einzige Plattenlabel der DDR für zeitgenössische Musik. Es brachte Rock- und Popmusik genauso heraus wie Jazz, Schlager oder volkstümliche Musik. In seiner 47jährigen Geschichte wurden mehr als 2000 Alben und 5000 Singles von AMIGA veröffentlicht.