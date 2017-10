MDR: Doku stellt Leipziger Gewandhaus vor

Nächstes Jahr wird das Gewandhaus-Orchester 275 Jahre alt. Im Jubiläumsjahr wird der 38-jährige Lette Andris Nelsons seinen Posten als Kapellmeister antreten. Der MDR stimmt schon einmal aufs Festjahr ein.



An diesem Dienstagabend berichtet der MDR über das Leipziger Konzerthaus und stellt auch die Familie Suske vor, die eng mit dem Orchester verbunden ist. Die neue Ausgabe der Reihe "Der Osten - Entdecke wo du lebst" startet um 20.45 Uhr.



Das Orchester hat schon lange internationale Reputation, bereits in den Fünfzigerjahren wurde in Paris, London und Rom gespielt, 1961 wurde das erste Konzert in den USA gegeben.