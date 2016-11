MDR baut DAB-Plus-Netz weiter aus

Der Ausbau des DAB-Plus-Netzes ist noch lange nicht abgeschlossen. Nun ergänzt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) sein Netz um ein wichtiges Gebiet.



Am Donnerstag macht der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) einen großen und bedeutsamen Schritt nach vorne. Der Sender schließt eine Versorgungslücke des DAB-Plus-Netzes, die bislang bestand. Sobald die vier neuen DAB-Plus-Senderstandorte an den Start gehen, sind 98 Prozent der Fläche Mitteldeutschlands mit DAB Plus versorgt.