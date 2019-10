MDR berichtet umfangreich zur Landtagswahl in Thüringen

Am kommenden Sonntag (27. Oktober) wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Die Umfragen sagen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) wird am Sonntag umfassend vom Wahlgeschehen berichten.



Kurz vor der Veröffentlichung der Prognose beginnt im MDR-Fernsehen um 17.45 Uhr die Sendung "Landtagswahl Thüringen – Die Entscheidung". Durch die Sendung werden Susann Reichenbach und Gunnar Breske führen.