MDR feiert 100 Jahre Ufa

Die Universal-Film AG wird ein Jahrhundert alt. Aus diesem Anlass feiert der MDR mit einer mehrtägigen Retrospektive und einer Menge alter Schätze aus den letzten 100 Jahren.



Am Montag vor 100 Jahren wurde die Universum-Film AG, kurz Ufa, ins Leben gerufen. Bis Kriegsende prägte sie das deutsche Filmgeschäft maßgeblich und selbst jetzt noch ist sie der Konzern in Deutschland, der am meisten Künstler und Stars vereinte. Ihre Macht und ihr Einfluss waren unvergleichlich.