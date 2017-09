MDR sichert sich Medienblog "Altpapier"

Für das Medienblog "Altpapier" stehen große Veränderungen an. Schon in Kürze ziehen die Pioniere der Medienüberwachung im Netz zum Portal "Medien360G" des Mitteldeutschen Rundfunks um.



Das Medienblog "Altpapier" hat eine neue Heimat. Ab dem 11. September kommt man beim MDR unter. Medien360G, das Medienportal des Mitteldeutschen Rundfunks, wird künftig für Altpapier verantwortlich sein, wie heute bekannt gegeben wurde. Inhaltlich soll sich vorerst nichts ändern.