MDR startet zur Leipziger Buchmesse TV-Format "Unter Büchern"

Seit Donnerstag hat die Leipziger Buchmesse ihre Pforten geöffnet. Passend zu diesem Anlass bringt der MDR das TV-Format "Unter Büchern" an den Start.



Am Sonnabend taucht Literaturexpertin Katrin Schumacher ab 23.15 Uhr erstmals für den MDR in den Büchermarkt ein. Sie reist dorthin, wo Literatur entsteht. Mit dem Schriftsteller Georg M. Oswald steht sie im Boxring und friert mit Jan Böttcher auf dem Fußballplatz.