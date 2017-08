MDR zeigt lange RB-Leipzig-Nacht

Dynamo Dresden, Carl-Zeiß Jena und Stadtrivale Lok waren schon an der Reihe. Nun zeigt der MDR eine mehrstündiges Spezial zu RB Leipzig.



Zugegeben, so lang ist die Historie des, manchmal als Brauseklub verfemten, RB Leipzig noch nicht. Dafür aber umso facettenreicher. Von der vierten Liga ging es in acht Jahren in die Champions League. Der MDR zeigt nun im Rahmen seiner Fußball-Specials im Nachtprogramm "Die lange RB Leipzig Nacht".