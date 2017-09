MTV Unplugged: Samy Deluxe ohne Strom

Ein eine Rap-Show ohne Verstärker, Sampler usw. das ist schwer zu realisieren. MTV und Samy Deluxe wagen sich an das Experiment.



Wie MTV heute mitteilte, werden der Sender und der Rapper Samy Deluxe zusammen eine Unplugged-Show auf die Beine stellen. Kein einfaches Unterfangen, denn Rap basiert fast ausnahmslos entweder auf Samples oder Synthesizer. Bekanntermaßen sind dies beides absolute No-Gos für die MTV Unplugged Shows.