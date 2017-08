MTV ab 2018 wieder unverschlüsselt als Free TV

Viacom International Media Networks (VIMN) bringt seinen Musikkanal MTV Germany in SD-Qualität ab Januar 2018 zurück ins unverschlüsselte Free-TV in Deutschland und Österreich.



Dies teilte Viacom am Dienstag mit. Seit März ist MTV bereits rund um die Uhr als Livestream frei und kostenlos empfangbar, nun soll der Kanal auch via Standard Definition (SD) ausgestrahlt werden.