Magenta Sport zeigt 3. Liga erstmals in Konferenz

Zum Finale der Saison präsentiert Magenta Sport die 3. Liga erstmal in zwei Konferenzschaltungen - ganz getreu dem Vorbild Bundesliga.



An den letzten beiden Spieltagen der 3. Liga wagt sich Magenta Sport an eine Premiere heran. Am 11. und 19. Mai berichtet das TV-Angebot der Telekom erstmals in einer Konferenzschaltung aus den Stadien von Deutschlands dritthöchster Fußballklasse.