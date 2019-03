MagentaTV bringt 3. Staffel "Cardinal" und neue Mafia-Serie

MagentaTV buhlt demnächst mit einer weiteren Staffel "Cardinal" und dem italienisch-mafiös angehauchten "Il Cacciatore – The Hunter" um die Gunst des Publikums - beide Serien laufen exklusiv im TV-Angebot der Telekom.



Am 4. April startet MagentaTV die zwölf Episoden des italienischen Mafia-Thrillers. Diese erscheinen von da an dann wöchentlich. Sie beruhen auf dem autobiographischen Roman "Cacciatore di mafiosi" des italienischen Juristen Alfonso Sabella.