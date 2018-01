"Magic unplugged" bei Sky1: Helene Fischer wird verzaubert

In "Magic unplugged" verzaubert Magier Farid die Sky-Zuschauer. An seiner Seite werden bekannte Gesichter zu sehen sein: Mit dabei sind beispielsweise Helene Fischer und Lukas Podolski.



Ab dem 8. Januar ist der Illusionist Farid mit "Magic unplugged" bei Sky 1 zu sehen. In seiner Magie-Show will er das Publikum, sowie Berühmtheiten aus der Musik-, Entertainment- und Sport-Welt verblüffen.