Mainzelmännchen-Ampel nimmt Betrieb in Mainz auf

Wer vom ZDF redet, denkt auch an die Mainzelmännchen. Künftig werden diese nicht nur die Werbepausen beim Sender ankündigen, sondern auch den Verkehr regeln. Zumindest am ZDF-Standort Mainz, wo am Mittwoch eine Mainzelmännchen-Ampel ihren Betrieb aufnahm.



Die Mainzelmännchen gibt es auf Tassen, Schnullern, Weihnachtskugeln - und nun erstmals bundesweit auch auf einer Ampel. In Mainz, der Heimat der kleinen Figuren, prangt ein Männlein seit Mittwoch mitten in der Innenstadt auf dem am stärksten frequentierten Fußgängerübergang der Stadt: Det, der Chef der Mainzelmännchen, die im ZDF die Werbepausen ankündigen. Er leuchtet rot und grün, steht und geht. Aus dem Ampelmännchen ist ein Mainzelmännchen geworden.