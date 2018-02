"Maischberger"-Thema: "Wozu brauchen wir noch ARD und ZDF?"

Öffentlich-Rechtliche Medien geraten europaweit immer öfter in die Kritik, der Rundfunkbeitrag von Teilen als "Zwangsgebühr" diffamiert. Am Mittwoch wird das brisante Thema bei "Maischberger" diskutiert - eine Sonderausgabe "Weltspiegel" inklusive.



"Wozu brauchen wir noch ARD und ZDF?" - das wird die zentrale Frage der morgigen Ausgabe von "Maischberger" sein. Talkmasterin Sandra Maischberger hat dafür hochkarätige Gäste aus verschiedenen Branchen und mit unterschiedlichen Überzeugungen ins Studio eingeladen.