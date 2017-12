Mark Hamill bedauert Kritik am neuen Star-Wars-Film

Das Science-Fiction-Abenteuer "Star Wars: Die letzten Jedi" ist ein Kassenschlager, wird aber von vielen Fans kritisiert. Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill (66) bereut mittlerweile, dass er sich kritisch zu seiner Rolle geäußert hat.



"Ich bedaure, dass ich meine Zweifel und Unsicherheiten öffentlich vorgetragen habe", twitterte der US-Schauspieler am Dienstag (Ortszeit). "Kreative Differenzen gehören bei jedem Projekt dazu, bleiben aber in der Regel vertraulich."