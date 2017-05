"Master of Photography": Staffel 2 auf Sky Arts HD

Bereits in der kommenden Woche dürfen sich Zuschauer auf neue Folgen der beliebten Sky-Arts-HD-Reihe "Master of Photography" freuen. Als Stargast ist dieses Mal Schauspieler Clive Owen mit von der Partie.



Sky Arts HD bringt die einzige TV-Talentshow zum Thema Fotografie wieder zurück auf die heimischen Bildschirme. In der zweiten Staffel kämpfen erneut zwölf internationale Teilnehmer um dem Titel "Bester Fotograf Europas". Der Gewinner geht zudem mit einem Preisgeld von 150.000 Euro nach Hause.