"MasterChef": Sky 1 ehrt Siegerin der Koch-Show

Gerade eben noch kürte Sky 1 die Gewinnerin der Kochshow "MasterChef". Mit dem Kochbuch "Masterchef - Das Siegerkochbuch" können die Zuschauer den Kandidaten schon in Kürze nacheifern.



120 Kandidaten kämpften bei Sky 1 mehrere Wochen um den Titel "MasterChef". Am Montagabend wurde nun die Gewinnerin der Koch-Castingshow gekürt. Neben der Siegerprämie von 100.000 Euro erhält Melody Weis dabei auch ihr eigenes Kochbuch. Ab Mittwoch wird "MasterChef - Das Siegerkochbuch mit Melody Weis" im Handel erhältlich sein.