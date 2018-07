Maybrit Illner erfolgreichste Polit-Talkerin im ersten Halbjahr

"Maybrit Illner" geht mit einem Spitzenplatz unter den Polit-Talkshows in den Sommer. Die Diskussion über eine mögliche Aufrüstung Europas sorgte für noch einmal für einen quotenstarken Ausklang in die Sommerpause.



Die letzte Folge am vergangenen Donnerstag hat Maybrit Illner mit ihrem gleichnamigen Polit-Talk an die Marktspitze katapultiert. 2,88 Millionen Zuschauer verfolgten die Diskussion unter dem Titel "Schutzmacht ade - muss Europa aufrüsten?", womit die Sendung einen Marktanteil von 14,7 Prozent erreichte. Jetzt geht Illner in eine fünfwöchige Sommerpause.