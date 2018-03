Mecklenburg-Vorpommern freut sich über 400-Mbit-Internet

Mehr als 3400 Haushalte in Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern können nun das genießen, was vielen anderen Haushalten in Deutschland verwehrt wird: echtes High-Speed-Internet.



Wie der Glasfaserkabel-Netzbetreiber PΫUR bekannt gibt, hat er heute den Aus- und Umbau der letzten Verbindungspunkte in Grimmen (Mecklenburg-Vorpommern) abgeschlossen. So sind nun mehr als 3400 Haushalte an ein hochmodernes glasfaserbasiertes Multimedianetz angeschlossen. Die Haushalte erhalten Zugang zu Internetbandbreiten von bis zu 400 Mbit/s, IP-Telefonanschlüssen und TV-Unterhaltung in HD-Qualität.