Media Analyse: DAB Plus kommt gut an

Erstmals hat Media Analyse Zahlen fürs Digitalradio abgebildet. Das Ergebnis: Bei der zweiten Studie in diesem Jahr schneiden Programmanbieter mit einem DAB-Plus-Vertriebsweg gut ab.



Die kürzlich veröffentlichte zweite Media Analyse Audio 2018 weist erstmals verifizierte Hörerzahlen für Veranstalter von DAB-Plus-Digitalradio aus. Dieses zeigen dass mit DAB Plus belastbare Reichweiten erzielt werden können. Das Digitalradio Büro Deutschland will sieht darin ein Erfolg versprechendes Ergebnis auch und vor allem gegenüber der werbetreibenden Wirtschaft.