Mediaset: Gespräche mit Sky über Pay-TV-Sparte

Mit Vivendi war sich Mediaset über den Verkauf seiner Pay-TV-Sparte schon einig, nun beschäftigen sich die Gerichte mit dem gescheiterten Deal. Als neuer Interessent scheint nun Sky Italia im Gespräch zu sein.



Im April schien sich eine Ehe zwischen den europäischen Medienkonzernen Vivendi und Mediaset anzubahnen, doch nun beschäftigen sich die Gerichte mit dem geplanten Verkauf der Pay-TV-Sparte des italienischen Unternehmens. Laut der Nachrichtenagentur Reuters zeigt nun Sky Italia erhöhtes Interesse an einem Kauf.