MedienCampus Bayern lässt Schüler Radio machen

Am 26. Oktober lädt der MedienCampus Bayern Schüler aus dem ganzen Bundesland ein. Dabei will man nicht nur über Medien informieren, sondern auch zusammen Medien machen.



Ende des Monats können Schüler den MedienCampus Bayern besuchen, um über Medien zu lernen - und vor allem sich selbst auszuprobieren. Dazu veranstaltet die Bayrische Landeszentrale für neue Medien am 26. Oktober den Schülerradiotag.