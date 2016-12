Medienanstalten veröffentlichen Ausschreibung für 2. Bundesmux

Die Vielfalt der über DAB Plus bundesweit verbreiteten Radioprogramme wird im nächsten Jahr deutlich anwachsen. Die Medienanstalten haben nun die Ausschreibung für den zweiten Bundesmux auf den Weg gebracht.



Während Norwegen in wenigen Wochen UKW abschaltet, kommt hierzulande zumindest Bewegung in die Digitalisierung des Radios. So steht gerade der zweite DAB-Plus-Bundesmux in den Startlöchern, über den rund 15 weitere Radioprogramme bundesweit zu hören sein werden. Am Freitag veröffentlichte die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) die entsprechende Ausschreibung für den zweiten bundesweiten Multiplex.