Mega-Deal beschert Sport1 "Motorvision.TV" und NASCAR

Eine Zusammenarbeit ermöglicht es Sport1 im aktuellen und im kommenden Jahr, die Motoren so richtig aufheulen zu lassen. "Motorvison.TV - Spotted" und die Monster Energy NASCAR Cup Series kommen ins deutsche Free-TV.



Mit dieser Kooperation ist Sport1 ein wahrer Superdeal für Motorsport-Freunde gelungen: Schon seit langem bezeichnet sich der Free-TV-Sender als "Home of Motorsport" und 2017 und 2018 macht er diesem Name alle Ehre. Eine Zusammenarbeit zwischen der Sport1 GmbH und Motorvision.TV ermöglicht es Sport1 in diesem wie im kommenden Jahr ausgewählte Rennen des Monster Energy NASCAR Cup live zu übertragen.