Mehr als Tarantino: Schauspieler Michael Parks gestorben

Bekannt wurde er als knorriger Texas Ranger in "From Dusk Till Dawn", was auch zu zahlreichen Auftritten in Filmen von Kult-Regisseur Quentin Tarantino führte. Am Dienstag ist US-Schauspieler Michael Parks in Los Angeles gestorben.



Der amerikanische Schauspieler Michael Parks, der in Filmen und TV-Serien wie "Kill Bill", "Django Unchained" und "Twin Peaks" mitspielte, ist tot. Nach Angaben seiner Agentin starb er am Dienstag in Los Angeles, wie die Filmportale "Deadline.com" und "Variety" am Mittwoch berichteten. Er wurde 77 Jahre alt.