Mehr als elf Millionen sehen Champions-League-Halbfinale

Noch einmal große Kulisse im ZDF bei einem Champions-League-Spiel - in der nächsten Saison sind die Spiele fast nur im Pay-TV zu sehen. Die TV-Konkurrenz hatte dagegen keine Chance.



Großes Interesse für das Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid: Die 1:2-Niederlage des Deutschen Rekordmeisters verfolgten im ZDF am Mittwoch ab 20.45 Uhr durchschnittlich 11,64 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 37,7 Prozent. Für das ZDF bedeutete das den besten Wert in der laufenden Spielzeit. Am 1. Mai findet das Rückspiel der beiden Dauerrivalen in Madrid statt.