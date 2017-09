Mehr in Europa: Netflix plant eine schwedische Serie

Netflix hat zum ersten Mal eine Serie angekündigt, die in Schweden produziert wird. Sie heißt "Störst av Allt" und basiert auf dem gleichnamigen Thriller von Malin Persson Giolito.



Der Bestseller wurde in mehr als 25 Ländern veröffentlicht. Darin geht es um eine Massenschießerei an einer Vorschule in Stockholms reichstem Vorort, nach der die 18-jährige Schülerin Maja Norberg wegen Mordes angeklagt wird. Headwriter der Serie ist Camilla Ahlgren ("Die Brücke"), wie der Streamingdienst mitteilt.