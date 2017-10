Mehr menschliche Prüfer bei Facebook

Russische Drahtzieher haben bei Facebook für 100.000 Dollar Anzeigen gekauft, um die Präsidentenwahl in den USA zu beeinflussen. Darauf will nun Facebook mit der Einstellung neuer Mitarbeiter reagieren.



Die 1000 neuen Angestellten sollen unter anderem Anzeigen auf Verstöße gegen die Geschäftsbedingungen prüfen. Kunden, die Anzeigen in Zusammenhang mit Wahlen in den USA schalten wollen, müssen offen legen, für welche Organisationen oder Unternehmen sie tätig sind.



Facebook will nicht nur den Inhalt der Anzeigen prüfen, sondern auch den Kontext und die gewünschte Zielgruppe. Außerdem will das Unternehmen mehr Geld in die automatische Erkennung manipulativer Anzeigen stecken.