Meilenstein: Playstation VR weltweit 2 Millionen Mal verkauft

Sony Interactive Entertainment hat neue Verkaufszahlen für seine PlayStation 4-Konsolen und die PlayStation VR-Systeme bekannt gegeben.



Von der PS4 wurden bis zum 3. Dezember 2017 über 70,6 Millionen Einheiten weltweit verkauft. Die weitaus jüngere PS VR kam auf über 2 Millionen Einheiten weltweit. 150 Titel wurden für die PS VR veröffentlicht. Davon wurden mehr als 12,2 Millionen Exemplare im weltweiten Einzelhandel sowie durch digitale Downloads im PlayStation Store verkauft.