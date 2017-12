Meine Träume gehören mir - Die neue Auszeit am Kiosk

Bild: Auerbach Verlag



Oft scheint uns völlig klar, dass zwischen Traumwelt und Wirklichkeit eine unüberwindbare Grenze gezogen ist. Selbst wenn wir von Personen und Dingen träumen, die uns auch in der Realität umgeben, so bleibt doch ein Traum ein Traum und hat vielleicht maximal ein paar Bilder aus unserem Erleben hin und her sortiert. Oder? Aber der Traum ist viel mehr, er ist ein viel wesentlicherer Teil von uns, als viele von uns es bisher wahrgenommen haben. Nicht umsonst gilt er als Tor zum Unbewussten tief in uns, das uns zu einem sehr großen Teil prägt.



Also haben wir uns in dieser Ausgabe der AUSZEIT einmal intensiv mit dem Thema Träumen beschäftigt. Die Arbeit mit den eigenen Träumen, die hier in vielen Texten beschrieben und Ihnen näher gebracht wird, ist dann in der Tat mehr Arbeit als nur einen schönen Traum zu träumen. Die intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Traummotiven, mit geträumten Bildern, empfundenen Gefühlen und ihren Verbindungen zu unserem Erleben in der realen Welt verlangt uns einiges ab.