Microsoft baut Smart-Home-Funktion von Windows 10 aus

Wie das Technikportal "The Verge" erfahren haben will, soll Microsoft bei dem nächsten Update für Windows 10 verschiedene Neuerungen planen, die die Rechner zu einer Art Smart-Home-Station werden lassen sollen. Dabei wird vor allem an die Assistenz-Software "Cortana" dacht.



Das Update soll laut "The Verge" vorsehen, vermehrt Smart-Home-Geräte anderer Hersteller zu unterstützen und über "Cortana" mit diesen zu kommunizieren. Außerdem soll das sogenannte "HomeHub"-Feature von Windows 10 verbessert werden. Meldungen zu diesem Thema

Dazu plant man vernetzte Begrüßungsbildschirme und Kalender-Apps. Ende Mai wird der Software-Gigant in Shanghai seine Zukunftspläne konkret vorstellen. Es ist davon auszugehen, dass die Neuerungen vor allem auf Amazons Smart-Device "Echo" und dessen digitalen Assistenz-Software "Alexa" angepasst werden. Der Unterschied bei Microsoft liegt jedoch darin, dass der Software-Hersteller kein eigenes Gerät herausbringt, sondern schon vorhandene Rechner benutzen will.





Dazu wird man einerseits auf die Unterstützung von Hardware-Herstellern angewiesen sein, andererseits bietet eine Betriebssystem-basierte Smart-Home-Initiative größere Anwendungsmöglichkeiten. Außerdem geht man dem Risiko aus dem Weg ein selbstständiges Gerät auf den Markt zu bringen, das schon auf Grund eines zeitlichen Vorsprungs von Amazon sich zum Ladenhüter entwickeln könnte.