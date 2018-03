Miniprojektor Acer C200 – Kino im Taschenformat

Mit nur 350 Gramm Gewicht und bis zu vier Stunden Akkulaufzeit, will der Acer C200 die Fans des mobilen Kinoerlebnisses für sich gewinnen.



Platz in jeder Tasche sollte der neue Acer C200 mit seinen 11 x 12 x 3 Zentimetern und 350 Gramm Gewicht wirklich finden. Der interne Akku mit 6700 mAh Leistung hält bis zu vier Stunden durch. Unterwegs oder in Räumen ohne Stromanschluss lassen sich so Spielfilme und Fußballspiele ansehen.