Ministerpräsidenten wollen neues Telemediengesetz

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Donnerstag darüber entscheiden, was die öffentlich-rechtlichen Sender im Internet künftig dürfen.



Ein unter Federführung Sachsen-Anhalts erarbeiteter Entwurf für ein neues Telemediengesetz solle bei dem Treffen in Berlin auf den Weg gebracht werden, sagte ein Sprecher der Magdeburger Staatskanzlei am Dienstag. Staatskanzleichef und Kulturminister Rainer Robra (CDU) sagte der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag), das Gesetz werde in gewisser Weise an die Realität angepasst.