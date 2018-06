Mit Merkel in die Sommerpause - Talksendungen kleben am Konzept

Anne Will hat sich mit einem ausführlichen Interview mit der Bundeskanzlerin in die Sommerpause verabschiedet. Mancher hatte den Talkformaten zuletzt eine längere Pause empfohlen. Aber sie kommen alle bald wieder.



Zum Abschied in die Sommerpause hatte Anne Will am Sonntagabend einen Gast, der nicht oft kommt: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte sich eine Stunde lang ihren Fragen. Im Schnitt 3,94 Millionen sahen zu. Der Marktanteil für das Erste lag bei 15 Prozent, ein Rekordwert war das nicht gerade.