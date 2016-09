Mit "Trips" wird Google auch zum Reiseführer

Mit einer neuen App will Google auch das Reisen erleichtern. "Trips" soll dabei alle relevanten Informationen zu den Reisezielen angeben. Zudem soll das Feature "Destination" nun auch weltweit und am Desktop zur Verfügung gestellt werden.



Der Alltag vieler Menschen wird bereits durch Google mit gestaltet, nun will sich das Unternehmen auch im Urlaub und auf Reisen unentbehrlich machen. Nachdem im März mit dem neuen Feature "Destination" ein erster Schritt in Richtung Reiseberater getan wurde, soll nun die am Montag veröffentlichte App "Trips" das Reisen weiter vereinfachen.