Mitteldeutsche HiFi-Tage: DF auf Audiomesse live vor Ort

Fast 100 Aussteller präsentierten auf den Mitteldeutschen HiFi-Tage in Leipzig Neuigkeiten und Trends der Audiobranche. DIGITAL FERNSEHEN war zur Premiere der größten Audio- und HiFi-Messe Mitteldeutschlands vor Ort.



Vor wenigen Tagen gingen in Leipzig die ersten Mitteldeutschen HiFi-Tage zu Ende. Damit hat auch Mitteldeutschland sein eigenes Branchentreffen für Audio-Interessierte auf die Beine gestellt. Fast 2000 Besucher kamen am 19. und 20. November in die Handelsdruckerei zu Leipzig. Auf der Branchenmesse wurden nicht nur Audio-Neuheiten präsentiert, die Mitteldeutschen HiFi-Tage stellten sich auch als Dialogplattform für Hersteller, den Fachhandel sowie Endkunden dar. Aufgrund des Erfolgs wird es im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben. Am 18. und 19. November 2017 gehen die Mitteldeutschen HiFi-Tage in die zweite Runde.