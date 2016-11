Mitteldeutsche HiFi-Tage feiern erfolgreiche Premiere

Am Sonntag gingen die ersten Mitteldeutschen HiFi-Tage in Leipzg zu Ende. Veranstalter und Aussteller ziehen ein sehr positives Fazit. Über 1800 Besucher verzeichnete die Messe.



In Leipzig sind am Sonntag die ersten Mitteldeutschen HiFi-Tage zu Ende gegangen. Über 1800 Besuchern informierten sich an zwei Messetagen in der Alten Handelsdruckerei in Leipzig über die Welt der Soundsysteme. Durch die hohe Resonanz sehen die Veranstalter den Bedarf an einer Austauschplattform bestätigt.