Mitteldeutsche HiFi-Tage laden nach Leipzig

Mitteldeutschland bekommt ein eigene HIFi-Messe. Von Samstag bis Sonntag öffnen in Leipzig die Tore der Mitteldeutschen HIFi-Tage. Der Eintritt zur Auftaktveranstaltung in diesem Jahr ist frei.



Der Herbst bietet nun auch für Mitteldeutschland ein ganz besonderes Klangerlebnis. Bisher gab es die neusten Entwicklungen der Audio-Branche nur zur High End in München oder auf kleineren Hotelmessen in Bonn und Hamburg. Nun bekommt die Mitte Deutschlands ihre eigene HiFI-Messe: Denn am Samstag und Sonntag öffnen in Leipzig die ersten Mitteldeutschen HiFi-Tage ihre Tore.

Fast 100 Aussteller präsentieren ihre Produkte und die neusten Trends der Branche auf über 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche. In speziell ausgestatteten Hörräumen der alten Handelsdruckerei zu Leipzig finden

sich legendäre HiFi-Marken wie Bowers & Wilkins, Dali, Dynaudio, Elac, Focal, KEF, Musical Fidelity, Sonus Faber, Thorens oder Transrotor. Dabei haben die Aussteller zahlreiche Neuheiten und Premieren im Gepäck - wie die Ovation-Serie von AVM, der 800D3 von Bowers & Wilkins sowie der DLA Z1 4K Laser-Beamer von JVC und der brandneue Kopfhörer von Beyerdynamic.



"Sogar wir selbst können es kaum erwarten, denn die Liste der Premieren bzw. Neuvorstellungen ist bemerkenswert und unsere Veranstaltung mittlerweile ein Muss für die HiFi-Szene", freut sich Alex Daßler, Geschäftsführer der Uni-Hifi Vertriebsgesellschaft GmbH und Veranstalter der Mitteldeutschen HiFi-Tage.



Der Zutritt für Fach- und Endkunden ist dabei zum Auftakt der Veranstaltung in diesem Jahr kostenlos, sodass Aussteller mit Händlern und Kunden schneller in Kontakt kommen können und sich ein konstruktiver Austausch ergibt. Denn die Veranstalter haben sich eine eigene Austauschplattform für die HiFi-Szene im mitteldeutschen Raum als Zielstellung der Mitteldeutschen HiFi-Tage auf die Fahnen geschrieben. Geöffnet ist die Veranstaltung am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.mitteldeutsche-hifitage.de.