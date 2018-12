"Mordkommission Istanbul": Entführung am Geburtstag

Zum 10. Jahrestag der "Mordkommission Istanbul" kommt nun ein TV-Zweiteiler der populären Krimireihe ins Weihnachtsprogramm.



Die "Mordkommission Istanbul" verlässt die Stadt am Bosporus. Die neueste und 21. Folge der ARD-Krimireihe trägt den Untertitel "Einsatz in Thailand" und ist am ersten Weihnachtsfeiertag zu sehen. Und die ist dann gleich im Doppelpack zu haben - beide Folgen zum Thema Thailand werden im Ersten direkt nacheinander gezeigt - um 20.15 und 21.45 Uhr.