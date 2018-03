"Mordkommission Istanbul" gewinnt Zuschauer - ZDF dahinter

Wochenlang stand "Der Bergdoktor" im ZDF den ARD-Krimiserien donnerstags im Weg. Nun hat sich die Lage geändert: Die "Mordkommission Istanbul" setzte sich gegen eine ZDF-Komödie durch.



Dank schwächerer Konkurrenz erging es ARD-Kommissar Özakin am Donnerstagabend besser: Im Schnitt 5,16 Millionen Zuschauer interessierten sich ab 20.15 Uhr für den Krimi "Mordkommission Istanbul: Tödliche Gier", in dem Özakin (Erol Sander) nach einem Mord im Umfeld der Bau-Mafia ermittelt. Der Marktanteil betrug 16,4 Prozent. Die "Tagesschau" direkt davor erreichte im Ersten 4,21 Millionen Zuschauer (13,9 Prozent), in allen Programmen sogar 9,65 Millionen (23,0 Prozent).